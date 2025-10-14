Εδώ και αρκετές συζητιέται έντονα ότι ο Νίνο και η Josephine είναι ξανά ζευγάρι. Όλα ξεκίνησαν από ένα ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno που ήθελε τον 44χρονο τραγουδοποιό και την 35χρονη performer να έχουν πάει μαζί σε εκκλησία της Γλυφάδας, καθώς και οι δυο τους πιστεύουν πολύ στον Θεό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Νίνο και η Josephine βρίσκονται σε μία φάση επαναπροσδιορισμού της σχέσης τους: «Δεν είναι κανονικά ζευγάρι, προσπαθούν όμως να αφήσουν πίσω τους όσα τους είχαν πληγώσει στο παρελθόν με πολλή συζήτηση. Δεν είναι εύκολο για κανέναν από τους δύο» λέει πηγή από το περιβάλλον τους. «Ήταν ένας πολύ μεγάλος έρωτας και από τις δύο πλευρές. Δεν υπήρχε μόνο πάθος, υπήρχε και βαθιά αγάπη που δεν είχε προλάβει να σβήσει. Ο θάνατος της γιαγιάς της ήταν ένα σίγουρα ένα γεγονός που τους έφερε πάλι κοντά γιατί ο Νίνο ήξερε πόση αδυναμία της είχε η Josephine».

«Τον πρώτο καιρό υπήρχε πολλή μεγάλη πικρία και από τις δύο πλευρές» συνεχίζει η ίδια πηγή. «Είχαν ειπωθεί σκληρά λόγια που είχαν δημιουργήσει πληγές και στη Josephine και στον Νίνο, αλλά ο χρόνος κατάφερε να τις απαλύνει. Δεν είναι τυχαίο που όλους αυτούς τους μήνες κανένας από τους δύο δεν είχε προχωρήσει σε νέα σχέση. Όλοι ήξεραν πως δεν είχε ξεπεράσει ο ένας τον άλλον».

Josephine: «Αγαπάς, μισείς λίγο και μετά αγαπάς πάλι»

Τον φετινό χειμώνα, οι δυο καλλιτέχνες θα εμφανίζονται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων στο Μαρούσι, αφού ο Νίνο έχει ήδη ξεκινήσει εμφανίσεις με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη στο Theama Athens, ενώ η Josephine θα συνεργαστεί στο Cabaret με τον Νίκο Απέργη.

«Οι σχέσεις κάνουν κύκλους. Αγαπάς, μετά μισείς λίγο και αγαπάς πάλι. Όλα είναι στη ροή της ζωής» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της η Josephine στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Όταν ζεις κάτι έντονο, μετά θέλεις καιρό να πενθήσεις».