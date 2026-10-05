Μετά τη δυναμική επιστροφή του Νίκου Μάνεση στην πρώτη θέση το Σάββατο κάνοντας πλέον έναρξη μισή ώρα νωρίτερα, οι ανατροπές στην πρωινή ζώνη δεν έλειψαν ούτε την Κυριακή. Μπορεί ο πρώτος να διατήρησε την πρωτιά (11,8%) σημείωσε όμως αξιοσημειώτη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέρα , καθώς ο ΑΝΤ1 «έκλεψε» νούμερα με τη Formula 1 (9,5%).
Η τριάδα Μούσιου- Τσεκούρα- Αντωνά στο MEGA κέρδισε το χαμένο έδαφος (9,4%). Πολύ κοντά τους βρέθηκε και το δίδυμο Γρηγοριάδη- Καραμήτρου με 9,1%, ενώ η εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου και της Κατερίνας Ζαρίφη έκανε μέσο όρο 5,9%.
Στο σύνολο κοινού ο Νίκος Μάνεσης βρέθηκε πιο ψηλά με 17,5% με το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ να ακολουθεί με 13,4%.
Η Ναταλία Γερμανού σημείωσε μικρή άνοδο την Κυριακή με 12,1%, με την Αναστασία Γιάμαλη να της δημιουργεί μεγάλη πίεση μετά τις 15:15. Το «Καλύτερα δε γίνεται» άγγιξε το 15,1% και έκλεισε με 7,1%, ενώ οι «Εξελίξεις τώρα» ξεκίνησαν με 11,9% και άγγιξαν το 18,9% λίγο πριν από το τέλος (μέσος όρος: 14,1%).
Αξιόλογια ποσοστά για το Lingo στο STAR (12,5%) , στο 6,6% ο «Πιο αδύναμος κρίκος» του OPEN με νέο παρουσιαστή τον Τάσο Δούση, λίγο… άγευστη επίδοση για το Kitchen lab του Άκη Πετρετζίκη που βρήκε φέτος στέγη στον ΣΚΑΪ (6,7%), πιο γευστικό όμως το αποτέλεσμα στο σύνολο (11,3%).
Ανατροπές στην βραδινή ζώνη: Όλοι με μονοψήφια απέναντι στον ALPHA
Ο αγώνας της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία για το Nations League χάρισε υψηλότατα ποσοστά στον ALPHA αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό: 44,1% μέσο όρο στο κοινό 18-54 με την τηλεθέαση να φτάνει το 51,4% στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός από το STAR που έριξε στη μάχη τα «Φαντάσματα» (9,7%), οι υπόλοιποι σταθμοί αρκέστηκαν σε επανάληψεις ελληνικών και ξένων ταινιών που κινήθηκαν από το 2% έως το 7%.