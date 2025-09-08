Το απόγευμα της Κυριακής ο Στέφανος Κασσελάκης και ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπέθ έδωσαν το παρών στην παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Παλυβού-Μπούση με τίτλο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκης Παπαθεοχάρη στη Γλυφάδα.

Με τη Μιμή Ντενίση (NDP photo)

Ουσιαστικά πρόκειται για την αυτοβιογραφίας μιας γυναίκας που διακρίνεται για την έντονη φιλανθρωπική της δράση και είναι πασίγνωστη στην ελληνική ομογένεια της Αμερικής. Ο Στέφανος Κασσελάκης διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια Μπούση από την εποχή που ζούσε στην Αμερική και ιδιαίτερα με τον γιο της συγγραφέα, Ευάγγελο.

Advertisement

Advertisement

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση με τη Βίκυ Καγιά

Η Σάσα Σταμάτη, ο Στέφανος Κασσελάκης, η Ελένη Μπούση- Παλυβού, ο Τάιλερ Μακμπέθ και ο Δημήτρης Μπούσης.

Η οικογένεια Μπούση είχε συζητηθεί πολύ το καλοκαίρι του 2022, όταν ο Ευάγγελος Μπούσης μαζί με τον σύζυγό του Πίτερ Ντούντας, βάφτισαν τα παιδιά τους Αλέξιο και Ελένη στον Ιερό Ναό της Αγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη- το Μυστήριο είχε τελέσει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, Αντωνίου.

Σε συνέντευξή της στο Marie Claire, η Ελένη Παλυβού Μπούση ρωτήθηκε αν έχει δεχτεί κριτική η οικογένειά της: «Πολλές φορές δεχθήκαμε κριτική. Π.χ για τον Ευάγγελο είπα μόνο ότι ο Θεός ήξερε σε ποια μητέρα να δώσει αυτό το παιδί—γιατί ήξερε πως θα το στηρίξω και θα το αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Η κοινωνία έχει πληγώσει αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να τα ρωτάμε πώς νιώθουν τα ίδια. Πληγωθήκαμε βαθιά τότε που έκαναν τη βάπτιση στην Ελλάδα και όσα έγιναν. Όμως είπα στα παιδιά μου: άνθρωποι είναι, με αδυναμίες. Όφειλαν να διδάσκουν αγάπη και ένταξη. Ευτυχώς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έδωσε μεγάλο μήνυμα συμπερίληψης».

Στέφανος Κασσελάκης: Δυναμική επιστροφή

Ακόμα συζητιέται η αποφασιστική εμφάνιση που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, οπου ρωτήθηκε, όπως ήταν επόμενο, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα , την ίδια στιγμή που ασκεί συνεχή και έντονη κριτική στον πρωθυπουργό μέσω της πλατφόρμας Χ.