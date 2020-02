7 διάσημοι που κάποτε ήταν στρίπερς

Πριν τη μεγάλη δόξα, η Lady Gaga σπούδαζε στο Tisch School of the Arts, στη Νέα Υόρκη, αλλά τα παράτησε και έφυγε από το σπίτι των γονιών της. Για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητη οικονομικά, δούλευε το πρωί σαν σερβιτόρα και το βράδυ σαν στρίπερ. Όπως έχει πει η ίδια, φορούσε μαύρη δερμάτινη στολή και χόρευε Black Sabbath, Guns N’ Roses και Faith No More.

Πριν γίνει κουνελάκι του Χιου Χέφνερ, η τηλεπερσόνα Κέντρα Γουίλκινσον ήταν και στρίπερ. Όταν συμμετείχε στο σόου της Βρετανίας «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here», αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της σαν στρίπερ και όπως είπε, το επέλεξε λόγω των χρημάτων.

Χαβιέρ Μπαρδέμ