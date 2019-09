«Abbey Road»: Κυκλοφορεί ξανά το άλμπουμ των Μπιτλς που έγραψε ιστορία

To «Abbey Road» με το ιστορικό πια εξώφυλλο που φωτογραφίζει το συγκρότημα να περνά μια διάβαση έξω από τα Abbey Road Studios, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα singles ‘Something’, ’Come Together’, και ’Here Comes The Sun’.

Ακούστε την επανέκδοση του ‘Abbey Road’, εδώ:

https://thebeatles.lnk.to/AbbeyRoadSuperDeluxePR