Αυτή είναι η πρώτη πυραμίδα της Αιγύπτου

«Ζοζέρ είναι το όνομα που δόθηκε σε αυτόν τον βασιλιά από επισκέπτες του Νέου Βασιλείου στον χώρο πάνω από 1.000 χρόνια μετά» έγραψε ο αιγυπτιολόγος Μαρκ Λένερ στο βιβλίο του «The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries».

Στο παρελθόν οι φαραώ θάβονταν σε μικρότερους τάφους μασταμπάδες, που μπορούσαν να παραβιαστούν από τυμβωρύχους που έσκαβαν από την κορυφή τους, όπως έγραψε ο αιγυπτιολόγος Ρετζ Κλαρκ έγραψε στο βιβλίο του «Securing Eternity: Ancent Egyptian Tomb Protection from Prehistory to the Pyramids». Η πυραμίδα του Ζοζέρ, έγραψε ο Κλαρκ, καθιστούσε σχεδόν αδύνατον να φτάσει στον ταφικό θάλαμο ένας τυμβωρύχος σκάβοντας από την κορυφή- και αυτός ίσως και να ήταν ο λόγος της κατασκευής της.