Αντι Γκαρσία και Γκλόρια Εστέφαν στο νέο ριμέικ της ρομαντικής κομεντί «Father of the Bride»

Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη ταινία με πρωταγωνιστές τους Σπένσερ Τρέισι και Ελίζαμπεθ Τέιλορ (1950), η κλασική κομεντί «Father of the Bride» του Βινσέντε Μινέλι, που προτάθηκε για τρία Όσκαρ, γνώρισε το πρώτο ριμέικ, διά χειρός Νάνσι Μέγιερς. Ακολούθησε το 1995 ένα σίκουελ και στη συνέχεια ένα reunion στο Netflix με τίτλο «Father of the Bride Part 3». Τώρα, έρχεται ακόμη ένα ριμέικ, αυτή τη φορά από το HBO, αλλά με ένα νέο twist.