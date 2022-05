Δίασημος χιπ-χοπερ δολοφόνησε έναν άστεγο επειδή «ήταν ομοφυλόφιλος και του την έπεφτε»

via Associated Press

via Associated Press

Ο Γκλόβερ ήταν ιδρυτικό μέλος των Grandmaster Flash and The Furious Five που σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο Μπρονξ. Το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος ήταν το The Message από το 1982. Μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2007, το πρώτο ραπ συγκρότημα που συμπεριλήφθηκε.