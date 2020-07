Δικαστής μπλοκάρει την έκδοση του βιβλίου της ανιψιάς του Τραμπ

Δικαστής της Νέας Υόρκης εξέδωσε προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά της έκδοσης του βιβλίου της ανιψιάς του Ντόναλντ Τραμπ, Μέρι, που υπόσχεται αποκαλύψεις για τον Αμερικανό πρόεδρο. Το βιβλίο ονομάζεται «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο).

Το βιβλίο υποτίθεται ότι θα δημοσιευόταν στις 28 Ιουλίου και όπως έχει ήδη προμοταριστεί από τον εκδότη της Μέρι Τραμπ, περιγράφει κυρίως τη σχέση της με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά και τις σχέσεις με τον πατέρα του, τον Φρεντ Τζούνιορ και άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο δικαστής Χαλ Γκρίνβαλντ, που εδρεύει στο Πουκίπσι, εξέδωσε την απόφαση την Τρίτη κατόπιν αιτήματος του αδελφού του Προέδρου Τραμπ, Ρόμπερτ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το βιβλίο παραβιάζει μία συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών, η οποία ήταν μέρος της διευθέτησης της περιουσίας του Φρεντ Τραμπ μετά το θάνατό του το 1999.

Ο δικαστής δε, σκέφτεται σοβαρά την έκδοση μακροπρόθεσμης διαταγής, σύμφωνα με το Politico. Οι δικηγόροι της Μέρι Τραμπ και του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster υπέβαλαν έφεση αμέσως μετά την απόφαση την Τρίτη το απόγευμα.

Από την άλλη, ο δικηγόρος του Ρόμπερτ Τραμπ, Τσαρλς Χάρντερ, χαρακτήρισε το βιβλίο ως «πραγματικά κατακριτέο». Πρόσθεσε πως ο πελάτης του σκοπεύει να ζητήσει «τεράστια αποζημίωση» από την Μέρι Τραμπ και τον εκδοτικό οίκο, εκτός εάν εγκαταλειφθούν τα σχέδια για την έκδοση του βιβλίου.

Πηγή: Politico