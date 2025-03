«Dying For Sex» με τη Μισέλ Γουίλιαμς - Η αληθινή ιστορία

Η νέα μίνι σειρά «Dying For Sex» με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Γουίλιαμς, βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Molly Kochan την οποία αρχικά μοιράστηκε σε ένα podcast του Wondery που δημιούργησε μαζί με την καλύτερή της φίλη, Nikki Boyer -στον ρόλο η Τζένι Σλέιτ- καθώς και στα απομνημονεύματα της που έγραψε τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Το βιβλίο με τίτλο «Screw Cancer: Becoming Whole», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020.