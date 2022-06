Η 87χρονη κορυφαία ελληνίστρια Μαίρη Λεύκοβιτς έδωσε τον όρκο του Ελληνα πολίτη

Ηταν το 2019 όταν η Μαίρη Λεύκοβιτς έδωσε μία διάλεξη στο Γενικό Προξενείο της Βοστόνης με θέμα “How Success Leads to Failure: Marathon, Salamis, and Athens’ Disastrous Expedition to Sicily” («Πώς η επιτυχία οδηγεί στην αποτυχία: Μαραθώνας, Σαλαμίνα και η καταστροφική εξόρμηση της Αθήνας στη Σικελία». Στην μεστή ομιλία της, με αναφορές στον Θουκυδίδη και στον Ηρόδοτο και σε πολλούς άλλους αρχαίους συγγραφείς, συμπύκνωσε το μεγαλείο της κλασικής Ελλάδας και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Και καταλήγοντας εστίασε στα διδάγματα που μπορεί να αντλήσει κανείς από τη σικελική εκστρατεία της αρχαίας Αθήνας ως προς τη διαχρονική αλαζονεία των ηγεσιών μεγάλων δυνάμεων, «οι οποίες συχνά νιώθοντας παντοδύναμες οδηγούν τις χώρες τους σε στρατιωτικές περιπέτειες από τις οποίες δεν έχουν σχέδιο απαγκίστρωσης». Ποιος να το φανταζόταν ότι λίγα χρόνια αργότερα με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία η ομιλία της θα αποδεικνυόταν τόσο επίκαιρη...