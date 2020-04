Η Ευρώπη, ο κυκλώνας της πανδημίας και η Γερμανία μέσα στο μάτι του κυκλώνα

picture alliance via Getty Images 02 Απριλίου 2020, Εργασίες καθαρισμού του μνημείου Μπίσμαρκ. Ουκ ολίγοι Γερμανοί επαναλαμβάνουν συχνά την περίφημη ρήση του Καγκελάριου Μπίσμαρκ «δεν με αφήνουν να κοιμηθώ οι εφιάλτες των αντί-γερμανικών συσπειρώσεων». Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by Christian Charisius/picture alliance via Getty Images)