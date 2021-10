«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παγκόσμια σημασία της» του Ρόντρικ Μπίτον

Σύμφωνα με τον κορυφαίο, διακεκριμένο Άγγλο νεοελληνιστή και συγγραφέα Ρόντρικ Μπήτον, ο οποίος έχει αφιερωθεί στα γράμματα και στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας, τα χρόνια από το 1776 μέχρι το 1923 αποκαλούνται από τους διεθνείς ιστορικούς, ως η εποχή των Επαναστάσεων και η κορύφωσή της ήρθε στις δεκαετίες πριν και μετά το 1800.

Όμως διήρκεσε έναν ολόκληρο αιώνα: από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776) ως τις μεγάλες εθνικές «ενοποιήσεις» της Γερμανίας και της Ιταλίας τη δεκαετία του 1860.

Η Ελληνική Επανάσταση, που ξέσπασε την άνοιξη του 1821, βρίσκεται ακριβώς στο μέσον αυτής της μακράς «εποχής των επαναστάσεων» - και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αποτέλεσε το σημείο καμπής της.

Οι ιστορικοί άργησαν να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο που έπαιξε η εξέγερση των Ελλήνων.

Η διεθνής αναγνώριση της Ελλάδας ως κυρίαρχου, ανεξάρτητου κράτους ήρθε εννέα χρόνια αργότερα, το 1830, με μια διαδικασία η οποία αναδιαμόρφωσε το γεωπολιτικό σκηνικό της ευρωπαϊκής ηπείρου ή, μάλλον, για την ακρίβεια, μεγάλου μέρους του κόσμου.

Το συνοπτικό και περιεκτικό βιβλίο του Ρόντρικ Μπίτον «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παγκόσμια σημασία της» (εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Δέσποινα Κανελλοπούλου) φιλοδοξεί να εξηγήσει όσα συνέβησαν στη διάρκεια αυτών των εννέα ετών, με τις ευρύτατες (και σίγουρα απρόβλεπτες) συνέπειές τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η πλήρης σημασία αυτών των γεγονότων αρχίζει να εκτιμάται μόλις σήμερα, διακόσια χρόνια αργότερα.

Ο Roderick Beaton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Εδιμβούργο. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό του με θέμα το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Από το 1988 ως το 2018 ήταν καθηγητής στην Έδρα Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας στο King’s College London, και από το 2012 ως το 2018 διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου και παραμένει ως ομότιμος καθηγητής. Συνέγραψε πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων: Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (Νεφέλη, 1996)· Γιώργος Σεφέρης: περιμένοντας τον άγγελο (Ωκεανίδα, 2003), Ο πόλεμος του Μπάιρον: ρομαντική εξέγερση, Ελληνική Επανάσταση (Πατάκης, 2016) και Ελλάδα: Βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους (Πατάκης, 2020).

Το 2019 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, «για την εμβληματική συμβολή [του] στην έρευνα της Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας.

Το βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει στα αγγλικά, επίσης από τις εκδόσεις Αιώρα, με τίτλο «The Greek Revolution of 1821 and its Global Significance».