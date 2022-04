Η Ιmany έρχεται στην Αθήνα για μία συναυλία με το «Voodoo Cello»

H μαγική φωνή της Ιmany που μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στις 27 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.



Μια παράσταση όπου μοναδικοί πρωταγωνιστές είναι η φωνή της και 8 τσέλο που τη συνοδεύουν σε ένα μοναδικό κοντσέρτο για φωνή και έγχορδα. Όπως λέει η ίδια, το τσέλο όχι μόνο είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή αλλά έχει και γυναικείες καμπύλες.



Mέσα από μια άψογα σκηνοθετημένη, εντυπωσιακή performance, η Ιmany ερμηνεύει μια σειρά από σπουδαία τραγούδια της ποπ από ένα αχανές εύρος επιλογών, που κυμαίνονται από Νίνα Σιμόν, σε Radiohead, Κατ Στίβενς, Ντόνα Σάμερ, Μαντόνα, Εντ Σίραν, Μπομπ Μάρλεϊ, καταργώντας σύνορα και στερεότυπα.