Στη 4η θέση της λίστας, βρίσκεται το γνωστό The Clumsies , που κάθε χρόνο καταφέρνει να κατοχυρρώνει μια υψηλή θέση στην διεθνή λίστα. Το The Clumsies βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην Πραξιτέλους και στεγάζεται σε ένα αρχοντικό στο οποίο μπορεί να απολαύσει κανείς ιδιαίτερα cocktails και νόστημα πιάτα.

1. Connaught Bar, Λονδίνο 2. Tayēr + Elementary, Λονδίνο 3. Paradiso, Βαρκελώνη 4. The Clumsies, Αθήνα 5. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες 6. Licorería Limantour, Μέξικο Σίτι 7. Coa, Χονγκ Κονγκ 8. El Copitas, Αγία Πετρούπολη 9. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη 10. Katana Kitten, Νέα Υόρκη 11. Two Schmucks, Βαρκελώνη 12. Hanky Panky, Μέξικο Σίτι

13. Insider Bar, Μόσχα

14. Baba au Rhum, Αθήνα

15. Manhattan, Σιγκαπούρη

16. Atlas, Σιγκαπούρη

17. Zuma, Ντουμπάι

18. The SG Club, Τόκιο

19. Drink Kong, Ρώμη

20. 1930, Μιλάνο

21. Presidente, Μπουένος Άιρες

22. Maybe Sammy, Σύδνεϋ

23. Cantina OK!, Σύδνεϋ

24. Salmón Gurú, Μαδρίτη

25. Handshake Speakeasy, Μέξικο Σίτι

26. No Sleep Club, Σιγκαπούρη

27. Camparino in Galleria, Μιλάνο

28. Cafe La Trova, Μαϊάμι

29. Little Red Door, Παρίσι