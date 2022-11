Η μόδα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του αύριο:Οσα έγιναν στο συνέδριο Change makers της Vogue GR

Vogue Greece Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Balmain, Ολιβιέ Ρουστέιγκ επί σκηνής του Μεγάρου Μουσικής.

Συνεργάστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ ως την Μαντόνα. Ενα από τα μεγαλύτερα μαθήματα ζωής, όμως, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ (γιατί περί αυτού ο λόγος) το πήρε από τον ξυλουργό πατέρα του. «Βλέποντάς τον να εργάζεται με τις ”φλέβες” του ξύλου έμαθα κάτι που με καθόρισε στην συνέχεια: να πηγαίνω πάντα με το ρεύμα (go with the flow). Δεν το μετάνιωσα ποτέ», είπε ο 70χρονος γάλλος σχεδιαστής μόδας την Τρίτη το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην συνέντευξή του με την Fashion Feautures Director της Vogue Greece, Έλις Κις, στο δεύτερο διεθνές συνέδριο της Change Makers: Fashion-The Road Ahead που διοργανώθηκε από την Vogue Greece και η Καθημερινή.

Vogue Greece Από την συζήτηση του Ζαν Πολ Γκοτιέ με την Fashion Feautures Director της Vogue Greece, Ελις Κις.

Διαφήμιση

Κι αν η μόδα κάποτε είχε να κάνει κυρίως με τις τάσεις; Σήμερα, εκτός απ′ αυτό καλείται να αποδείξει ότι πίσω από το βολάν υπάρχει σκέψη, να αντιμετωπίσει ζητήματα βιωσιμότητας και να πάρει θέση απέναντι σε ζητήματα διαφορετικότητας. Να διαγράψει επίσης το μέλλον στον ψηφιακό κόσμο και να στηριχθεί σε πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα που εγκαινιάζουν μια νέα αγορά. «Η τάση θα περάσει, οπότε μην ενοχλείστε, μείνετε ο εαυτός σας», είπε ο Κριστιάν Λουμπουτέν, χαρακτηριστικά.

Η ανάδειξη των νέων προκλήσεων του χώρου και η εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σφράγισε την βραδιά που βρήκε στην σκηνή σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της μόδας, του θεάματος και του ακτιβισμού. Από τις κορυφαίες στιγμές του συνεδρίου που χαιρέτισε με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της η Αννα Γουίντουρ οι εμφανίσεις του Γκοτιέ, του Λουμπουτέν, δημιουργού του ομώνυμου οίκου περίφημου για να υποδήματά του μαζί με τον διεθνή Ελληνα εικαστικό Κωνσταντίνο Κακανιά, και του Ολιβιέ Ρουστέιγκ, δημιουργικού διευθυντή του οίκου Balmain.

Vogue Greece Ο Κριστιάν Λουμπουτέν (μέσον) κι ο Κωνσταντίνος Κακανιάς με την Εμιλι Ζακ

Και ήταν ο τελευταίος, με ρίζες από την Σομαλία και την Αιθιοπία που υπογράμμισε ότι η ομορφιά της μόδας είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν. «Μου πήρε πολλά χρόνια για να αρχίσω να μιλάω για τον εαυτό μου», ανέφερε στην συζήτησή του με τον Editor-at-Large της Vogue Greece, Φίλεπ Μότγουαρι. «Στην πρώτη μου επίδειξη μόδας ήμουν το μόνο μαύρο αγόρι», εξομολογήθηκε. «Εκτοτε έχω δώσεις τις μάχες μου κι αυτές ακριβώς είναι η δύναμή μου. Και δεν φοβήθηκα να πω σε όσους με αμφισβήτησαν: ”Αν δεν με πιστεύεις απόλυσέ με αλλά θα βρω άλλη πόρτα να μπω”».

Διαφήμιση

Για τις δικές του μάχες μίλησε κι ο Ζαν Πολ Γκολιέ αναφέροντας ότι οι γονείς του δεν ήθελαν να τον δουν να φοράει τζιν. «Να γιατί μέχρι και τα βραδινά της πρώτης μου συλλογής ήταν από τζιν», είπε ο ίδιος για να συμπληρώσει: « Ο χώρος της μόδας είναι μια δύσκολη δουλειά, είναι ένα σοβαρό ”παιχνίδι”, πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός μ′ αυτό που κάνεις διότι δημιουργείς ρούχα για πραγματικούς ανθρώπους. Ο καθένας από εμάς είναι μια έμπνευση», είπε επίσης ο ίδιος καταχειροκρούμενος - ήταν από τις πιο αγαπητές παρουσίες στο κοινό της βραδιάς, κάτι αναμενόμενο δεδομένου του ότι πρόκειται για μεγάλο φίλο της Ελλάδας.

Vogue Greece Ζαν Πολ Γκοτιέ

«Οι δημιουργικοί άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν», είπε με την σειρά του ο Κριστιάν Λουμπουτέν στην συζήτησή που είχαν με τον Κωνσταντίνο Κακανιά με την Εμιλι Ζακ. «Μια καλή συνεργασία είναι δημιουργική, αφήνει τον καθένα να παραμείνει πιστός στον εαυτό του και βασίζεται στον σεβασμό», ανέφερε τοποθετούμενος σε σχέση με το νegan δέρμα αρνητικά. «Καλύτερα καθόλου δέρμα», είπε.

Για τη θεατρικότητα των ρούχων, για την θέση της γυναίκας στην βιομηχανία της μόδας και του θεάματος αλλά και τις ακτιβιστικές της δράσεις μίλησε η αμερικανίδα ηθοποιός Σάρα Ράφερτι στην Editor-in-Chief της Vogue Greece , Θάλεια Καραφυλλίδου. «Βλέπουμε γυναίκες να αμύνονται, να αναρριχώνται σε θέσεις εξουσίας, έτοιμες να σπάσουν την γυάλινη οροφή», είπε ξεσηκώνοντας θερμό χειροκρότημα από ένα, γυναικείο στην πλειοψηφία του, και ιδιαίτερα θερμό, κοινό.

Vogue Greece Η Θάλεια Καραφυλλίδου με την Σάρα Ράφερτι.

Διαφήμιση

Το οποίο καλωσόρισε ανοίγοντας την εκδήλωση η International Editor At Large της Vogue Greece και παρουσιάστρια του event, Σάρα Μπέιλι, καλώντας στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Publisher της Vogue Greece Αλεξία Κορωναίου και τον Managing Editor of Magazines and Special Editions Γιώργο Τσίρο.

Το πρώτο panel The Metaverse: Fashion’s New Frontier, με συντονίστρια την Publisher της Vogue Singapore, Μπετίβα φον Σλίπε, αποτέλεσε μια εισαγωγή στο ρόλο των NFTs στη μόδα και την συντονισμένη στροφή των πολυτελών brands προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: δρ. Τζιοβάνα Γκρατσιόζι Κασιμίρο, Metaverse Producer στο Decentraland Foundation και Head of Metaverse Fashion Week, Λιν Γιανγκ Ελιοτ, CEO και Co-Founder του Institute of Digital Fashion.IoDF. Marjorie Hernandez, founder στο LUKSO και co-founder at The Dematerialised και Αντρέα Εΐμπραμς Mentor στο Farfetch Dream Assembly Base Camp. «Δεν υπάρχει μια μόνο διάσταση, αλλά πολλές με απίστευτες δυνατότητες. Δεν χρειάζεται να μας μπερδεύει το που βρίσκεται κάτι, αλλά να μένουμε στις δυνατότητες», εξήγησε η Λιν Γιανγκ Ελιοτ.

Vogue Greece Η κατάμεστη αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στη μόδα έρχεται μέσα από πολλές προκλήσεις που απαιτούν συστιμικές αλλαγές. Στο επίκεντρο του δεύτερου panel του συνεδρίου Change Makers, βρέθηκε η έννοια της βιωσιμότητας στη μόδα με τους ομιλητές να θέτουν το ερώτημα για το κατά πόσο η βιομηχανία έχει στραφεί προς καινοτόμα υλικά και νέες τεχνικές για την μείωση των ρύπων. Την συζήτηση συντόνισε η Αν Μαρί Κέρτις, ιδρύτρια της ψηφιακής πλατφόρμας The Calendar Magazine: A Sustainable Glossy και πρώην Editor-in-Chief διεθνών τίτλων, ενώ μαζί της βρέθηκαν οι Φάνι Μοϊζάντ, συνιδρύτρια και πρόεδρος του Vestiaire Collective, Εύα Κρούσε, Group SVP, Global Engagement στο PANGAIA και Νίνα Στήβενσον, Επικεφαλής Εκπαίδςυσης (Βιωσιμότητας) στο Centre for Sustainable Fashion.

Διαφήμιση

Ακολούθησε ένα panel με έντονο ελληνικό χρώμα, που ενθουσίασε το κοινό του Μεγάρου Αθηνών Μουσικής. Κατά τη διάρκεια του The Greek Factor: Greek Talent at the forefront, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στους Έλληνες δημιουργούς που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο μεταφέροντας το όραμά τους στη μόδα και χτίζοντας το δρόμο σε μια νέα γενιά. Συντονιστής αυτής της συζήτησης ήταν η Σάρα Μόουερ, δημοσιογράφος και Chief Critic της Vogue.com. Μαζί της οι προσκεκλημένοι Ελβίρα Παναγιωτοπούλου, σχεδιάστρια υποδημάτων για τους οίκους Off White και Alanui, καλλιτεχνική διευθύντρια για το brand DI GAΪA και δημιουργική διευθύντρια της Callista Crafts, Σταύρος Καρέλης, ιδρυτής και διευθυντής buying του concept store MACHINE-A σε Λονδίνο και Σανγκάη, Ιζαμπέλ Κουντουρέ, Style Director του Financial Times HTSI Magazine και Μάριος Σουάμπ, δημιουργικός διευθυντής του ελληνικού fashion brand Zeus + Δione.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει τα δικά του ερωτήματα. Το «παρών» στο δεύτερο Change Makers: Fashion-The Road Aheadέδωσαν εκπρόσωποι από το χώρο της δημοσιογραφίας, της μόδας, του πολιτισμού, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης φοιτητές.