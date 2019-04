Η «προσευχή» της Μόνικα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

View this post on Instagram

Hey! Check Athens Voice Magazine, Greece, tomorrow on Thursday April 11th. I’m so excited to be singing John Tavener’s “Prayer of the heart” next week on Saturday April 20th at Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre in Athens conducted by Nikos Laaris. Αγαπημένοι μου φίλοι, ανυπομονώ να σας δω από κοντά στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα στην Εναλλακτική Σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιαρχος, όπου θα τραγουδήσω το έργο «Prayer of the Heart” by John Tavener. Σας φιλώ με πολλή αγάπη! #athensvoice #prayeroftheheart #stavrosniarchosfoundationculturalcenter #johntavener #unique #project