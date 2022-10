Η Τουρκία κατηγορείται για χρήση χημικών όπλων εναντίον Κούρδων

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

Η IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), η οποία αντιπροσωπεύει χιλιάδες γιατρούς και επιδίδεται σε προσπάθειες για την αποτροπή της ένοπλης βίας, είπε ότι βρήκε έμμεσες αποδείξεις για πιθανές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια αποστολής τον Σεπτέμβριο στο βόρειο Ιράκ.