Η γάτα του Τραμπ

Κάποτε ήταν ένας τύπος μοναχικός, ψηλός, σκελετώδης, με βροντερή φωνή. Δούλεψε ως ταχυδρόμος και νυκτοφύλακας για να επιβιώσει. Είναι αυτός που έμελλε να γίνει ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αβραάμ Λίνκολν. «Σπίτι διχασμένο δε μπορεί να σταθεί» έλεγε και έβαλε τέλος στη σκλαβιά μετά κόπων και αγώνων.

«Το σπίτι του» όμως, η Αμερική του, διχάστηκε και συνεχίζει να διχάζεται. Τα καταφέρνει καλά όπως φαίνεται ο πολύ πολύ μετέπειτα διάδοχός του ονόματι Ντόναλντ Τραμπ.

Όποιος δε συμφωνεί μαζί του είναι απέναντί του. Όποιος ισχυρίζεται μία διαφορετική από τη δική του αλήθεια ψεύδεται ασύστολα. Ποιος άλλωστε να τολμήσει να σταθεί ως ίσο προς ίσο στον επαΐοντα του τουίτερ; Στον άνθρωπο που τα έβαλε και μπλόκαρε…μια γάτα;

Ναι ναι. Μια γάτα κυρίες και κύριοι. Έναν ταπεινό λογαριασμό με φωτογραφία προφίλ τη φάτσα ενός χαριτωμένου γατιού που ήταν προφανές ότι δημιουργήθηκε για να κάνει κριτική σε κάποιον που δεν την αντέχει και του σηκώνεται η χρυσοκίτρινη τρίχα του.

«Ελπίζω τα βιβλία της ιστορίας να θυμηθούν ότι ο πρόεδρος ήταν τόσο αδύναμος και ανασφαλής που μπλόκαρε μια γάτα» τουίταρε η θιγείσα γατούλα με νόημα.

Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και εντείνεται όσο κυλούν οι ημέρες της προεδρίας Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά ή για την ακρίβεια γράφει μεταξύ junk food, αναψυκτικών και FOX ότι «η λογοκρισία κάνει κακό». Φωνή βοώντος εν τη ερήμω του Λευκού Οίκου, αφού αυτός που θα έπρεπε να ακούει κωφεύει.

Διότι, μπορεί εκείνος να έχει επιτεθεί ευθέως, μέσω τουίτερ πάντα, εναντίον εκατό χρηστών τουλάχιστον, να χαρακτηρίζει fake news ό,τι δεν τον βολεύει-252 είναι οι αναφορές του σε 574 αναρτήσεις, αλλά οι άλλοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σχολιάζουν ή να καταγράφουν.Ούτε καν οι δημοσιογράφοι. Πώς τολμούν να κάνουν ρεπορτάζ, να αποκαλύπτουν και να στηλιτεύουν;

This was last year. Για την ακρίβεια μας έχει αφήσει χρόνους μαζί με τις προσωπικότητες που μας ενέπνεαν για κάτι καλύτερο, το οποίο μπορεί να μην ήρθε ποτέ. Αλλά τουλάχιστον κάτι περιμέναμε. Ναι. Έχω τον Ομπάμα στο μυαλό μου ακόμη μία φορά. Με τα λάθη του και τα στραβά του. Όμως είχε κάτι. Αυτό το κάτι που τώρα αναζητείται. To μόνο που κάνει ο νυν Πρόεδρος είναι είναι να αποσύρεται από συνθήκες και να κλίνει προς μια εγωκεντρική Αμερική. “Let’s make America great again” εξακολουθεί να βροντοφωνάζει κι ο σώζων εαυτόν σωθήτω.