Είναι ή όχι καλό για εμάς το λάδι ελιάς; Τι λένε οι ειδικοί

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το αγαπημένο της μεσογειακής διατροφής με την κορυφαία βαθμολογία, όχι μόνο προσδίδει μια μεταξένια νοστιμιά στα τρόφιμα, αλλά έχει αναδειχθεί ως υπερτροφή σε επιστημονικές μελέτες. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, στο The BMJ και στο The Journal of American College of Cardiology συνδέει την αυξημένη κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιόλαδου με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων σημαντικών ασθενειών. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων συνιστά δύο κουταλιές της σούπας την ημέρα για οφέλη για την υγεία.