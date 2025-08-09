Τα πιο υγιεινά τρόφιμα όπως τα λαχανικά ήταν κατά μέσο όρο έως και εννέα φορές πιο ακριβά από τα αμυλούχα βασικά τρόφιμα το 2021

Είναι μόνη οι κακές συνήθειες, θέμα προτίμησης στην γεύση, ευκολία ή παράδοσης στις μικρές καθημερινές αδυναμίες που οι άνθρωποι δεν τρώνε υγιεινά ή κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και ανησυχητικό; Όλα αυτά μπορεί να φυσικά να ισχύουν αλλά η έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ υπό τον τίτλο «Η Κατάσταση της Επισιτιστικής Ασφάλειας και της Διατροφής στον Κόσμο» αποκαλύπτει τον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε μια υγιεινή διατροφή.

Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να αγοράσουν υγιεινά τρόφιμα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί (2021), τα λαχανικά ήταν κατά μέσο όρο εννέα φορές πιο ακριβά από τα αμυλούχα βασικά τρόφιμα, ενώ ο ίδιος αριθμός θερμίδων μπορούσε να αγοραστεί σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ή ζαχαρώδη προϊόντα με μόλις 2,7-2,8 φορές το κόστος.

Οι θερμίδες από τα φρούτα ήταν 5,8 φορές πιο ακριβές από την ίδια ενέργεια που προσλαμβάνονταν μέσω αμυλούχων βασικών τροφίμων, το ίδιο και από τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στην πραγματικότητα λίγο πιο ακριβά από τα μη επεξεργασμένα και τα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με τα ευρήματα, αλλά και τα δύο ήταν πιο ακριβά από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Μια φθηνή και σε μεγάλο βαθμό υγιεινή πηγή τροφίμων είναι τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι με μόνο 1,8 φορές την τιμή της συγκρίσιμης ποσότητας θερμίδων από αμυλούχα βασικά τρόφιμα όπως το ψωμί, οι πατάτες ή το ρύζι.

Ο πληθωρισμός των τροφίμων αποτελούσε πρόβλημα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες διατάραξαν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα.

Ενώ η επισιτιστική ανασφάλεια – η οποία μπορεί να αναφέρεται στο να έχεις πολύ λίγο φαγητό, καθώς και στην δυσκολία να ακολουθήσεις μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή – έχει υποχωρήσει λίγο από τότε, παραμένει σε υψηλό επίπεδο παγκοσμίως.