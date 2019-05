Ένα βράδυ με τον Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν στην Τεχνόπολη

Ο Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν (ξανα)έρχεται στις 25 Μαΐου στην Αθήνα και ειδικότερα, στην Τεχνόπολη, στο πλαίσιο της «ειδικής» σειράς συναυλιών που δίνει στην Ευρώπη, Μάιο και Ιούνιο -μετά την πρόσφατη περιοδεία του με τον Ντέιβιντ Μπερν σε Βρετανία και ΗΠΑ.



Με τίτλο «An Evening With Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet», ο Κλεμεντάιν θα μοιραστεί τη σκηνή με πέντε έγχορδα από τη Γαλλία, ανάμεσά τους και η Barbara Le LiePvre στο τσέλο.



Θα παρουσιάσει τραγούδια από το βραβευμένο με Mercury Prize άλμπουμ του At Least For Now (2015) και το I Tell A Fly (2017) τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, χαρίζοντας του τον χαρακτηρισμό «ένας μουσικός Τζορτζ Όργουελ της εποχής μας».