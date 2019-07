ΗΠΑ: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Ρος Περό - Διεκδίκησε δύο φορές την προεδρία ως ανεξάρτητος

Associated Press

Ομως η πλέον γνωστή του ενέργεια δεν έρχεται μέσα από τις πωλήσεις ή τα χρήματα που κέρδισε. Το 1979 ο Ρος Περό, χρηματοδότησε μία ιδιωτική επιτελική επιχείρηση, για την απελευθέρωση δύο εργαζομένους της EDS, οι οποίοι βρίσκονταν κρατούμενοι σε φυλακές στο Ιραν. Η ιστορία αυτή μάλιστα γράφτηκε σε βιβλίο ενώ μεταφέρθηκε και στην μεγάλη οθόνη με τον τίτλο «On Wings of Eagles».

Ο Περό άρχισε να βγάζει τα πρώτα του χρήματα όταν πιτσιρικάς ακόμα, στην πόλη Τεξαρκάνα, παρέδιδε εφημερίδες πόρτα-πόρτα πάνω σε ένα πόνι. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης του στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (US Naval Academy) ως πωλητής για την εταιρεία IBM. Στη συνέχεια ίδρυσε την δική του εταιρεία, την Electroni Data Systems Corp., η οποία βοηθούσε άλλες εταιρείες να διαχειρίζονται τα δίκτυα των υπολογιστών τους.

Η πρώτη του επαφή με την πολιτική έρχεται όταν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, πως «εγκατέλειψε» εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες στο Βιετνάμ, είτε διότι ήταν αγνοούμενοι (Missing In Action) είτε διότι ήταν φυλακισμένοι.(Prisoners Of War) Εφτασε μάλιστα στις αρχές του 1980 να ξεκινήσει συνομιλίες με Βιετναμέζους αξιωματούχους, κ΄λατι που εκνέυρισε ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρέηγκαν, η οποία διαχειριζόταν το θέμα επισήμως.

Η προεκλογική του καμπάνια κόστισε 63,5 εκατομμύρια δολάρια, με τα περισσότερα από αυτά να πηγαίνουν σε τηλεοπτικό διαφημιστικό χρόνο των τριάντα λεπτών, κατά την οποία χρησιμοποιούσε πίνακες για να παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία και να ολοκληρώσει την επιχειρηματολογία του με την φράση που έμεινε στην ιστορία «Είναι τόσο απλό». (It ’s just that simple)

Διεκδίκησε για άλλη μια φορά την προεδρία των ΗΠΑ, το 1996, όμως έλαβε μόλις 8% τη χρονιά εκείνη.

Πηγή: Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ, HuffPost US