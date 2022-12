Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Λάρισα

Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρο της Υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική και την παγκόσμια Αντιτρομοκρατία κ. David Cicilline ως επικεφαλής (Chair, Subcommittee on the Middle East, North Africa, and Global Counterterrorism), καθώς και τα μέλη του Κογκρέσου κ. Joe Wilson, κ. Susan Wild, κ. Sara Jacobs, κ. Kat Cammack και κ. Amata Coleman Radewagen.