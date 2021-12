Τι θα δούμε στην Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι τον Ιούλιο: Από Ρόμπερτ Ουίλσον έως Γιώργο Λάνθιμο

Σημαντικοί μαέστροι, κορυφαίοι σκηνοθέτες, εμβληματικοί χορογράφοι και πρωταγωνιστές διεθνούς εμβέλειας ξεχωρίζουν στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το δεύτερο μισό της καλλιτεχνικής περιόδου 2021/22.

Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε με την ευχή και την επιθυμία «να αφήσουμε πίσω μας το σκοτάδι, τα σύννεφα, τις σκυθρωπές φιγούρες και τα σιωπηλά στόματα και να ανοίξουμε το βλέμμα στη νέα χρονιά με λαμπερό ήλιο, μεγάλα χαμόγελα και ανοιχτές αγκαλιές. Οι παραστάσεις μας είναι μια βουτιά στα ήρεμα νερά της αισιοδοξίας, μια βόλτα σε ένα κατάφυτο δάσος, ένα βλέμμα στη θάλασσα. Όπως η φύση έχει τη μοναδική ικανότητα να ηρεμεί και να επαναφέρει τον άνθρωπο στον άξονά του, έτσι και η τέχνη είναι εδώ για να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές μας, να φωτίσει τις αξίες και να εστιάσει στη ζωή».

Τι θα δούμε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2022

Ο Ρόμπερτ Ουίλσον υπογράφει έναν υποβλητικό Οθέλλο στη μεγάλη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν. Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του με τίτλο Βληχή και πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Νταμιάν Μποννάρ, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Η διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Κατερίνα Ευαγγελάτου δημιουργεί έναν νέο φιλόδοξο Ριγολέττο για τη σκηνή του Ηρωδείου. Οι Νίκος Πετρόπουλος, Ρενάτο Τζανέλλα, Ούγκο ντε Άνα υπογράφουν τις αναβιώσεις των Αντρέα Σενιέ, Φάουστ και Τόσκας, αντίστοιχα. Ο Νίκος Καραθάνος υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας όπερας Μέσα Χώρα.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού πέντε από τις πιο σημαντικές όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, των Ουμπέρτο Τζορντάνο, Σαρλ Γκουνό, Τζουζέππε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, μια νέα όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν, ένα ορατόριο ανάθεση της ΕΛΣ σε Τούρκους καλλιτέχνες, μια εγκατάσταση με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, καθώς και τα Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου Μίκης Θεοδωράκης.