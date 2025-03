Φάρμακα στο διαδίκτυο που σκοτώνουν: Γιώργος Παπαπροδρόμου στον Τέρενς Κουίκ

«Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης για την Ποιότητα των Φαρμάκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare - EDQM) του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να συμβάλλει στο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης σε φάρμακα και υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας και να προάγει και να προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.