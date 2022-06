H πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας αρραβωνιάστηκε τον αμφιφυλόφιλο σαμάνο εραστή της

Περιγράφει εαυτόν ως «σαμάνο έκτης γενιάς». Ο πατέρας του ήταν μηχανικός από την Αϊτή με αφρικανικές ρίζες κι η μητέρα του Βερούσκα είχε ρίζες ινδιάνικες και νορβηγικές. Η θεία του, Σίρλεϊ, ήταν φημισμένη μετζοσοπράνο. Ο γκουρού που έχει την έδρα του στο Λος Άντζελες έχει γράψει βιβλία όπως το «Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World».