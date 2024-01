Icon of the Seas: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο σαλπάρει και προκαλεί αντιδράσεις

via Associated Press

Το «Icon of the Seas», είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο και έβαλε πλώρη για το παρθενικό του ταξίδι από το Μαϊάμι με προορισμό τις εξωτικές παραλίες της Καραϊβικής.

Συγκρίνοντας μάλιστα το αποτύπωμα άνθρακα μιας εβδομαδιαίας διακοπών με το Icon of the Seas και μια αεροπορική πτήση και τη διαμονή σε ξενοδοχείο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τέτοιες κρουαζιέρες είναι οκτώ φορές πιο ρυπογόνες από την ένταση άνθρακα.

Η Marcie Keever, των Friends of the Earth US υποστηρίζει πάντως ότι «με την κατασκευή τέτοιων Mega πλοίων και τη χρήση του LNG, η βιομηχανία κρουαζιέρας κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Τέτοια πλοία απαιτούν περισσότερες υποδομές στα λιμάνια και καταστρέφουν υφάλους και οικοσυστήματα για να τα φιλοξενήσουν».