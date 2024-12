Indiewire: Αυτές είναι οι 20 καλύτερες ταινίες του 2024

Blockbusters όπως το « Dune: Part Two » και το «Wicked» εμφανίζονται στη λίστα μαζί με ανεξάρτητες παραγωγές όπως το «I Saw the TV Glow και το «Hundreds of Beavers».

Ακολουθούν οι 20 από τις 50 καλύτερες ταινίες του 2024:

9. «Do Not Expect Too Much from the End of the World» (Ράντου Ζούντε)