Ισραήλ: Ποιά κατάπαυση του πυρός; Γιατί ο Νετανιάχου αγνοεί τις εκκλήσεις Μπάιντεν

Pool via Getty Images Iεροσόλυμα, 9 Μαρτίου 2016. Εκείνη την ημέρα Μπάιντεν και Νετανιάχου είχαν συμφωνήσει, καθώς ο πρώτος ζητούσε από τους Παλαιστίνιους να δώσουν τέλος στις βίαιες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. / AFP / POOL AND AFP / DEBBIE HILL (Photo credit should read DEBBIE HILL/AFP via Getty Images)