Καθαρές όλες οι παραλίες της Αττικής και των νησιών της περιφέρειας

Κατάλληλες για κολύμπι είναι όλες οι παραλίες της Αττικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής. Ο έλεγχος ασφαλείας και καταλληλότητας των υδάτων έγινε σε 199 ακτές του Ανατολικού, Νότιου και Δυτικού παράκτιου μετώπου και των νήσων της Αττικής, Οπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια, όλες οι παραλίες και ακτές της Αττικής που ελέγχθηκαν, πληρούν τις μικροβιολογικές παραμέτρους καταλληλότητας. Οι αναγκαίοι έλεγχοι που υποδεικνύονται από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αφορούν σε 169 ακτές της Αττικής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας προέβησαν σε έλεγχο τριάντα επιπλέον ακτών, βάσει της επισκεψιμότητας που παρατηρήθηκε σε αυτές. Το 2019 δεν έγιναν έλεγχοι καταλληλότητας των υδάτων στις ακτές κολύμβησης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, διότι, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, δεν υπήρχαν εργαστήρια παραλαβής των δειγμάτων προς ανάλυση. Φέτος επαναλειτουργούν τα ΚΕΔΥ και οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι γίνονται κανονικά. «Στόχος μας είναι η διασφάλιση της καθαρότητας και καταλληλότητας των υδάτων στις παραλίες της Αττικής Ριβιέρας και η ανάδειξη της φυσικής τους ομορφιάς να αποτελέσουν κίνητρο προσέλευσης εγχώριων και ξένων επισκεπτών» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. «Με γνώμονα αυτό, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις παραλίες της Αττικής με έργα και παρεμβάσεις, προάγοντας τον θαλάσσιο τουρισμό στο λεκανοπέδιο για να καταστήσουμε την Αττική ακόμη ελκυστικότερο προορισμό για τους κατοίκους της, τον εσωτερικό τουρισμό και τους ξένους επισκέπτες...». Ο πλήρης κατάλογος των ακτών της Αττικής, ανά Περιφερειακή Ενότητα, που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (παραλίες και ακτές κολύμβησης)

Δήμος Πειραιά Παραλία «Φρεαττύδα» Παραλία Βοτσαλάκια Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (παραλίες και ακτές κολύμβησης) Δήμος Αγκιστρίου Σκληρή Χαλικιάδα Απόνησος Δραγονέρα Μεγαλοχώρι (Αριστερά) Μεγαλοχώρι (Δεξιά) Σκάλα – έναντι ΚΥΕ COBA CABANA Σκάλα – έναντι Περίπτερου

Δήμος Αίγινας «Παραλία Παναγίτσα» – Περιοχή Αγκυροβόλιο «Παραλία Παναγίτσα» – Έναντι Σταδίου «Παραλία Άγιος Βασίλειος» – Έναντι Εκκλησίας «Παραλία Άγιος Βασίλειος» – Περιοχή Αγκυροβόλι «Παραλία Πέρδικα» «Παραλία Αγίας Μαρίνας – Έναντι ΚΥΕ «Tropical club» «Παραλία Αγίας Μαρίνας – Έναντι καταστήματος «Zorbas» «Παραλία Αγίας Μαρίνας – Έναντι Εκκλησίας «Παραλία Σουβάλας» – Έναντι Ανατολικής Ακτής Café Notos «Παραλία Σουβάλα» – Έναντι Δυτικής Ακτής ΚΥΕ Σκάλα «Παραλία Κολώνα» – Δεξιό άκρο Ακτής «Παραλία Κολώνα» – Αριστερό άκρο Ακτής «Παραλία Αύρα» – Δεξί άκρο Ακτής «Παραλία Αύρα» – Αριστερό άκρο Ακτής

Δήμος Κυθήρων Καψάλι Χαλκός Αγ. Πελαγία Πλατιά Άμμος Παλαιόπολη Αυλαίμωνας Διακόφτι Δήμος Πόρου Παραλία «ΒΑΓΙΩΝΙΑ» Παραλία «ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» Παραλία «ΜΕΓΑΛΟ ΝΕΩΡΙΟ» Παραλία «ΜΙΚΡΟ ΝΕΩΡΙΟ» Παραλία «ΚΑΝΑΛΙ» Παραλία «ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΥΛΟΣ» Παραλία «ΑΣΚΕΛΙ» Παραλία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»

Δήμος Σαλαμίνας Κατσούλι, Hot Island Beach, Zέφυρος, Κακή Βίγλα, Γυάλα, Δημήτρανι, Ντουλάπι, Κύριζα, Περάνι, Αίας Κλαμπ, Περιστέρια, Κολώνες, Νάτο, Κανάκια, Σατερλι, Αγ.Νικόλαος, ΔΕΗ Χελιώτη, Σελήνια, Βασιλικά, Αστέρια, Μπατσί, Ρέστη, Ξένο, Αγ. Γεώργιος, Ψιλή Άμμος.

Δήμος Σπετσών Αγία Μαρίνα Άγιοι Ανάργυροι Αγία Παρασκευή Ζωγερία Λιγονέρι Αναργύρειος Σχολή Άγιος Μάμμας Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων Βαθύ Μεθάνων Λουτρά Παυσανίας – Αγ. Νικόλαος Μεθάνων Αγ. Γεώργιος Μεθάνων Λιμνιώνας Μεθάνων Αγ. Νικόλαος – Λουτρόπολη Μεθάνων Νησάκι - Λουτρόπολη Μεθάνων Παραλία Μεταμόρφωσης- Τροιζηνία Παραλία παραπλεύρως καταστήματος Ντιρλαντά – Τροιζηνία Καλλονή - Τροιζηνία

Δήμος Ύδρας Βλυχός Καμίνι Αυλάκι Σπηλιά Μανδράκι Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής Δήμος Μεγαρέων Κινέττα, Πάχη, Βαρέα, Αλεποχώρι, Μέγαρα, Νέα Πέραμος

Δήμος Μάνδρας –Ειδυλλίας Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Παραλία «ΝΟΤΟΣ ΚΑΦΕ» Βούλας «Απολλώνιες» Ακτές Βούλας (Βόρεια) «Απολλώνιες» Ακτές Βούλας (Νότια) «Μεγάλο Καβούρι» (Νότια) «Μεγάλο Καβούρι» (Βόρεια) «Πρώην ΠΙΚΠΑ» (Βούλα) «Δημαρχείο» Βούλας Παραλία «Αστέρας Βουλιαγμένης» Παραλία «Βουλιαγμένης» Παραλία «Zen Beach» «Λίμνη Βουλιαγμένης» Παραλία « Βάρκιζα» Δήμος Μαρκοπούλου Παραλία «Πόρτο Ράφτη» Παραλία «Καλός Γυαλός» Παραλία «Αγία Μαρίνα Χιλιστρα» Παραλία «Αυλάκι» Παραλία Βραβρώνας «Dolce Αττικα Ribiera» Παραλία «Γκραβα Χαμολιας» Παραλία «Αγριλιανας Χομολια» Παραλία «Ερωτοσπηλιά» Παραλία Πόρτο Ράφτη «Άγιος Σπυρίδωνας» Δ.Κ. Κερατέας «Κακή Θάλασσα» «Ντελενια» Πόρτο Εννιά Νότια «Ξανθός Γιαλός» Πορτο Εννιά Βόρεια «Αλμυρίκια» Δασκαλειό (Νότια) Δασκαλειό (Βόρεια) ΔΚ Νέας Μάκρης Ψαροταβέρνα «Αργυρή Ακτή» «Μάτι» «Άγιος Ανδρέας» «Ζούμπερι» «Ζούμπερι» Νότια Δήμος Ωρωπού «Πηγαδάκια» «Ακρωτήρι» «Χαλκούτσι» «Γυμνάσιο – Άμμος» Παραλία Ωρωπού Έμπροσθεν Ψαροταβέρνα «Ευβοϊκός» «Μαρκόπουλο Ωρωπού» «Άγιοι Απόστολοι» Δυτικά «Άγιοι Απόστολοι» Ανατολικά Δήμος Κρωπίας Ακτή «Άγιος Δημήτριος» Ακτή «Αγία Μαρίνα» Ακτή «Λομβαρδα» Ακτή «Μπαλί» Ακτή «Άγιος Νικόλαος» Λαγονήσι

Δήμος Λαυρεωτικής «Πουνταζεζα» «Λεγραινά» Δυτικά «Λεγραινα» Ανατολικά «Σούνιο» Λιμάνι «Πασσα» Δ.Κ Παλαιάς Φώκαιας «Ακρογιάλι» Δ.Κ Παλαιάς Φωκαιας «Παλαιά Φώκαια» Δ.Κ Παλαιάς Φώκαιας «Θυμάρι» Δήμος Μαραθώνα Δικαστικά Σχινιά Καράβι Σχινιάς Μαραθώνας 1 Μαραθώνας 2 Golden Coast Νέα Μάκρη-Κάρλα

Δήμος Ραφήνας Κόκκινο Λιμανάκι Πλαζ Ραφήνας Μαρικές Λούτσα Βόρεια 1 Λούτσα Βόρεια 2 Λούτσα Νότια Βραυρώνα-Αρτέμιδα Δήμος Σαρωνικού «Σαρωνίδα Βόρεια» «Σαρωνίδα Νότια» «Μαύρο Λιθάρι» «Ναυτικός Όμιλος Αναβύσσου» «Κιτεζα» «Λαγονήσι Grand Beach» «Λαγονήσι Mediterraneo 1» «Λαγονήσι Mediterraneo 2» «Μαύρο Λιθάρι Edem» «Ανάβυσσος» «Άγιος Νικόλαος» «Κόκκινα» Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών Δήμος Αλίμου Β΄ Αλιπεδο Αλίμου (Δεξί) Β΄ Αλιπεδο Αλίμου (Αριστερό) Πλαζ «Αγίου Κοσμά» (Δεξί) Πλαζ «Αγίου Κοσμά» (Αριστερό) Πλαζ Α΄ Μαρίνα – Δ΄ Γλυφάδας (Δεξί) Πλαζ Α΄ Μαρίνα – Δ΄ Γλυφάδας (Αριστερό) Πλαζ Β΄ Μαρίνα – Δ΄ Γλυφάδας (Δεξί) Πλαζ Β΄ Μαρίνα – Δ΄ Γλυφάδας (Αριστερό)

