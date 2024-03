Κρήτη: Διεξήχθη το 5ο Energizing Greece - “Greece is The Destination”

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου διεξήχθη το 5ο Energizing Greece , αυτή τη φορά με ένα ξεχωριστό ταξίδι “Greece is The Destination” στην πανέμορφη Κρήτη !

Η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά με θέμα “CRETE: TOP DESTINATION IN EUROPE” και με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού, της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Χανίων, του Επιμελητηρίου Χανίων, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων καθώς και φορέων και προσωπικοτήτων των οποίων το αξιόλογο έργο και η πολύτιμη συμβολή αποτελεί κινητήρια δύναμη, εξέλιξης και προόδου για την Περιφέρεια Κρήτης και για όλη την Ελλάδα σε Διεθνές επίπεδο.

Στην 5η διοργάνωση Energizing Greece και 2η Greece is The Destination είχαν παρουσία εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Οργανισμών, Επιμελητηρίων, Επιχειρήσεων, Ακαδημαικών και Θεσμικών φορέων.

Με πυρήνα το μήνυμα “CRETE: TOP DESTINATION IN EUROPE” η πρωτοβουλία Energizing Greece για μια ακόμα φορά προσέφερε θεματολογία και περιεχόμενο υψηλής αξίας με 35 Ομιλητές, σημαντικές προσωπικότητες, σε άξονες που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά, την Γεωπολιτική δυναμική, τη Στρατηγική Ανάπτυξη, τον Βιώσιμο Μετασχηματισμό, τις Επενδυτικές Προοπτικές, την ενίσχυση των Υποδομών, τον κρίσιμο ρόλο των Μεταφορών, την ενδυνάμωση συγκεκριμένων μορφών Τουρισμού, τις Εμπορικές στρατηγικές, τον ρόλο της Καινοτομίας, της Τεχνολογίας, της Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής επίδρασης στην εν γένει εξέλιξη.

Ιδιαίτερη έμφαση και υψηλή αξία στην θεματολογία του 5ου Energizing Greece έδωσε η ομιλία του Κυρίου Νεκτάριου Ταβερναράκη, Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καιΠροέδρου του European Institute of Innovation and Technology. Τοπολύτιμο έργο της διακεκριμένης προσωπικότητας του Κυρίου Ταβερναράκη είναι αναγνωρισμένης αξίας τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι η Ανάπτυξη για να είναι βιώσιμη χρειάζεται γερά θεμέλια.

Σημαντική βαρύτητα δόθηκε από τους παρευρισκομένους στις τοποθετήσεις τριών επίσης σημαντικών προσωπικοτήτων, με αναγνωρισμένη διαδρομή και επιτυχή πορεία στο τομέα τους. Το δικό τους μήνυμα, πάντα στο πλαίσιο Αναπτυξιακής προοπτικής, έδωσαν: Η Κυρία Αγάπη Σμπώκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος των PHĀEA και Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής και Διευθυντής του Institute of Global Affairs του American College of Greece και ο Κύριος Γιώργος Φιλιόπουλος, Chief of Staff της Copelouzos Group.