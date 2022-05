«Let the Canary Sing»: Η ζωή της απίθανης Σίντι Λόπερ γίνεται ντοκιμαντέρ

via Associated Press

via Associated Press

Το 1980, η Σίντι Λόπερ μαζί με το συγκρότημα της «Blue Angel», είχε μια δικαστική διαμάχη με τον πρώην μάνατζερ της Στίβεν Μασάρσκι, ο οποίος μήνυσε το συγκρότημα ζητώντας 80.000 δολάρια και η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Όταν ολοκληρώθηκε η υπόθεση, η Λόπερ είπε στο Rolling Stone το 1984 ότι ο δικαστής αναφώνησε: «Αφήστε το καναρίνι να τραγουδήσει! (Let The Canary Sing)».

«Όπως πολλοί άνθρωποι, έτσι κι εγώ υπέθεσα ότι όταν η Σίντι Λόπερ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική σκηνή, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν μία ακόμα νεαρή σταρ που απολάμβανε τη δόξα και την επιτυχία εξαιτίας του MTV», είπε χαρακτηριστικά η Άλισον Έλγουντ και συνέχισε: «Τα μουσικά της βίντεο ήταν άγρια και πολύχρωμα, τα τραγούδια της όπως το “Girls Just Want to Have Fun” ήταν μεταδοτικά. Αλλά όπως αποδεικνύεται, η ιστορία της είναι μια ιστορία με σκληρά χτυπήματα, σκληρή δουλειά και σκληρή αποφασιστικότητα».

Η Σίντι Λόπερ είναι γνωστή για τις επιτυχίες της «Girls Just Want to Have Fun», «Time After Time», «True Colors» και «I Drove All Night». Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Detour», κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2016.