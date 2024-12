Μάικλ Ρούμπιν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προετοιμαστούν να σκοτώσουν Τούρκους στη Συρία

Είναι συγγραφέας, συν-συγγραφέας και επιμελητής πολλών βιβλίων που εξετάζουν τη διπλωματία, την ιστορία του Ιράν, την αραβική κουλτούρα, τις κουρδικές σπουδές και τη σιιτική πολιτική, όπως τα εξής: “Seven Pillars: What Really Causes Instability in the Middle East?” (AEI Press, 2019), “Kurdistan Rising” (AEI Press, 2016), “Dancing with the Devil: The Perils of Engaging Rogue Regimes” (Encounter Books, 2014) και “Eternal Iran: Continuity and Chaos” (Palgrave, 2005).