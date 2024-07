Μελέτη καταρρίπτει τη σχέση μεταξύ μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής

urbazon via Getty Images

Πιθανώς όλοι έχουμε ακούσει ότι ένα ποτήρι κρασί την ημέρα κάνει καλό στην υγεία μας. Το πρόβλημα είναι ότι βασίζεται σε λανθασμένη επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση στο Journal of Studies on Alcohol and Drugs.