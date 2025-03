Με σημείο εκκίνησης την κοινή παραδοχή ότι «κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε γονέας είναι διαφορετικός και κάθε οικογένεια είναι διαφορετική», η Kasey Edwards και ο δρ Christopher Scanlon υπογράφουν μετά το «Μεγαλώνοντας κορίτσια που αγαπούν τον εαυτό τους», το « Μεγαλώνοντας αγόρια που αγαπούν τον εαυτό τους » ( Bringing Up Boys Who Like Themselves, εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Χριστίνα Παναγιώτου ).

Ακολουθεί το απόσπασμα:

Απαγορευμένες ζώνες

Επιτρεπόμενες ζώνες

Δυό λόγια για τους συγγραφείς

Ο Dr Christopher Scanlon είναι συγγραφέας, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα The Age, The Sydney Morning Herald, The Australian, The Conversation, The Monthly και Overland. Ήταν για δέκα χρόνια υπεύθυνος του Arena Magazine. Μαζί με τη σύζυγό του Kasey Edwards έγραψαν τη νεανική σειρά φαντασίας «The Chess Raven Chronicles» με το ψευδώνυμο Violet Grace. Έχει διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες και διδάσκει στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Deakin.