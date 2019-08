Ο ανατρεπτικός Τζον Γουότερς έρχεται στο 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Pier Marco Tacca via Getty Images

Ακόμη, νεαροί κινηματογραφιστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα αποκλειστικό workshop με τον σκηνοθέτη. Όπως αναφέρει ο Άλαν Κάμινγκ στην κριτική του νέου βιβλίου του Γουότερς στους New York Times, ο σκηνοθέτης συνεχίζει «να μεταδίδει την “ανώμαλη”, αλλά απολύτως συνετή (συνήθως) σοφία του στις νεότερες γενιές που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν έγινε διάσημος». Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στο workshop θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο σκηνοθέτης θα μοιραστεί, επίσης, την «κηλιδωμένη του σοφία» (γνώριμη και στο νέο του βιβλίο “Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder”) σε ένα masterclass ανοιχτό για το κοινό. Απευθυνόμενος σε σινεφίλ, φανατικούς του σινεμά και θαυμαστές του κινηματογραφικού trash, θα μιλήσει για το πώς να βρεις χρηματοδότηση για τις ταινίες σου, πώς να επιβιώσεις στο Χόλιγουντ και πώς να αποτύχεις, οποιοδήποτε επαγγελματικό δρόμο και αν επιλέξεις.

O Τζον Γουότερς θα παρουσιάσει το one - man show “This Filthy World” στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στη διάρκεια του Φεστιβάλ. Αυτή η standup comedy παράσταση είναι αφιερωμένη στο εμμονικό του γούστο, τις παράλογες συμβουλές του και την επαγγελματική του καθοδήγηση για το πώς να γίνει κανείς ένας επιτυχημένος και ευτυχισμένος νευρωτικός.

«Who Took Johnny»

Καριέρα

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας, καλλιτέχνης, ο Τζον Γουότερς έχει γράψει ιστορία στο ανεξάρτητο αμερικάνικο σινεμά. Ο δημιουργός από τη Βαλτιμόρη έγινε γνωστός για το ασυγκράτητο χιούμορ του, την αγάπη του για το κακό γούστο και την διαστρέβλωση των παραδοσιακών ηθικών αξιών.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε και η συνεργασία του με την Divine, το διαχρονικό ίνδαλμα της διαφορετικότητας, της τόλμης και του αχαλίνωτου χιούμορ, η οποία πρωταγωνίστησε στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη MondoTrasho (1969). To 1972, ο Τζον Γουότερς σκηνοθετεί το PinkFlamingos που ανακηρύσσεται cult αριστούργημα και αποτελεί την πρώτη ταινία μιας «trash τριλογίας» (ακολουθούν τα FemaleTrouble το 1974 και DesperateLiving το 1977). To 1981 σκηνοθετεί το Polyester, αλλά η μεγάλη του εμπορική επιτυχία υπήρξε το Hairspray (1988), το οποίο αποκτά τη δική του ζωή και εκτός της μεγάλης οθόνης, μετατρέπεται σε μιούζικαλ και ανεβαίνει σε σχολικές σκηνές στις ΗΠΑ.

Το 1990, ο Τζον Γουότερς σκηνοθετεί τον Τζόνι Ντεπ στο μιούζικαλ Cry-Baby. Η ταινία SerialMom, με πρωταγωνίστρια την Κάθλιν Τέρνερ, βγήκε στις αίθουσες το 1993 και παραμένει μία από τις αγαπημένες ταινίες του Τζον Γουότερς. Το 1998 γυρίζει το Pecker, μια παρωδία για τον κόσμο της τέχνης με τους Έντουαρντ Φέρλονγκ και Κριστίνα Ρίτσι. Το CecilB. DeMented, μια ταινία κινηματογραφικής τρομοκρατίας, βγήκε στις αίθουσες το 2000 και ακολούθησε η sexploitationπαρωδία ADirtyShameτο 2004.

Ο Τζον Γουότερς θεωρείται εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής καλλιτεχνικής σκηνής -«εθνικό θησαυρό» τον χαρακτήρισαν οι New York Times. Ο ίδιος σημειώνει στο βιβλίο του “Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα: «Μου συνέβη το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν δημιουργικό άνθρωπο· με αποδέχτηκαν».