Ο Μάικλ Κέιν αποχωρεί από το σινεμά: Το «Best Sellers» είναι η τελευταία ταινία μου

James Akena via Reuters

Όταν ο δημοσιογράφος τον πίεσε να απαντήσει εάν το «Best Sellers» είναι όντως η τελευταία ταινία του, ο Μάικλ Κέιν απάντησε «νομίζω ότι φαίνεται πως είναι, ναι».

«… Κανείς δεν κάνει ταινίες που θα ήθελα να κάνω. Επίσης, όπως γνωρίζεις, είμαι 88 χρονών. Δεν υπάρχουν σενάρια με πρωταγωνιστή έναν 88χρονο, ξέρεις».

Εκτός από βιογραφίες (στα ελληνικά είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του «Μπροστά στην κάμερα. Οι εμπειρίες ενός ηθοποιού πάνω στη δημιουργία μίας ταινίας), ο Μάικλ Κέιν έκανε το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία με το θρίλερ «If You Don’t Want to Die», μέσα στο lockdown της πανδημίας.

Στη μεγάλη καριέρα του, που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, έχει παίξει σε ταινίες όπως «Η Χάνα και οι Αδελφές της», «Θέα στον Ωκεανό», «Alfie», «Ληστεία αλά Ιταλικά», «Ο Ήσυχος Αμερικανός» και η τριλογία «Ο Σκοτεινός Ιππότης».

Οι θαυμαστές του Κέιν θα έχουν πάντως την ευκαιρία να τον απολαύσουν σε ακόμη μία ταινία, το ιστορικό δράμα «Medieval», που γυρίστηκε προ πανδημίας και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2022.