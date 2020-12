Ο ράπερ Pop Smoke κορυφαίος καλλιτέχνης του SoundCloud το 2020

Ο ράπερ Pop Smoke, ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 20 ετών στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς του Λος Άντζελες, αναδείχθηκε εφέτος ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης του SoundCloud στην ετήσια ανασκόπησή του PlayBack.

Στη δημοφιλή πλατφόρμα αναφέρεται ότι ο Smoke αγαπήθηκε από την κοινότητα του SoundCloud και ότι το 2020 η μουσική του αναπαράχθηκε μέσω ροής 191.500.188 φορές.

«Τιμάμε τη ζωή και το έργο του Pop Smoke ως κορυφαίου καλλιτέχνη μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του SoundCloud για τον ανερχόμενο σταρ, ο οποίος δολοφονήθηκε από ένοπλους δράστες που εισέβαλαν στην κατοικία του.

Συνολικά 65 τραγούδια του Pop Smoke είναι διαθέσιμα στο SoundCloud. Ο ράπερ έχει 409.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα. Το τραγούδι του «For The Night» έχει φθάσει τα 40 εκατομμύρια streams.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του Pop Smoke «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο, μετά τον θάνατό του και περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Quavo, DaBaby και Future.

Εν τω μεταξύ, το κορυφαίο τραγούδι του SoundCloud ήταν το διπλά πλατινένιο και στα Top 10 singles στις ΗΠΑ, Blueberry Faygo, του Lil Mosey, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 54 εκατομμύρια streams και πάνω από 760.000 likes το τρέχον έτος.

Ο Lil Mosey ανέβασε το πρώτο του κομμάτι στην πλατφόρμα όταν ήταν 14 ετών, το 2016 και γρήγορα ξεπέρασε τα 50.000 streams.

Το κορυφαίο Remix ήταν το NLE Choppa Different Day (Lil Baby - Emotionally Scarred Remix), το οποίο μεταδόθηκε από SoundCloud πάνω από 7,9 εκατομμύρια φορές.

Τον τίτλο του τραγουδιού με τη μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στην κορυφή κέρδισε το Still With You του JK των BTS, που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου και έμεινε στην 1η θέση στο New & Hot Chart του SoundCloud για δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Οι θαυμαστές των BTS κατέρριψαν τα ρεκόρ της πλατφόρμας για τα «περισσότερα σχόλια» και «τα περισσότερα likes» τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του τραγουδιού με 121.981 σχόλια και 512.864 likes, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ