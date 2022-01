via Associated Press

Επομένως, η ΕΕ πρέπει να αντιληφθεί πως η διπλωματία είναι αποτελεσματική μόνο με σαφείς στόχους, με εμφανής πολιτική βούληση και ισχύ- σκληρή και ήπια, που μπορεί να αλλάξει τον στρατηγικό υπολογισμό των άλλων δρώντων.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο έχει την ευκαιρία να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο λειτουργώντας ως παγκόσμιος παίχτης, δίνοντας την απάντηση που αποζητά η παγκόσμια κοινότητα για το ρόλο της μέσα σε αυτήν.

Αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία , η ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από το Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς ο Μακρόν είναι διαχρονικά ένθερμος υποστηρικτής μιας ισχυρής στρατιωτικά Ευρώπης, και ως εκ τούτου έχει προτεραιοποιήσει στην ατζέντα της γαλλικής προεδρίας τα ζητήματα Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.

Αυτό φάνηκε στην πρώτη ομιλία του στο Ε.Κ. (19.1.2022), όπου ο αρχηγός του γαλλικού κράτους με την ιδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων έκανε έκκληση για στρατηγικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τον ειλικρινή διάλογο για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια πολιτική λύση στην ουκρανική κρίση και θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα ενώσει τις φωνές της στο ζήτημα των στρατηγικών εξοπλισμών. Για να γίνει αυτό, πρέπει η Ένωση να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή πρόταση για την οικοδόμηση μιας νέας τάξης ασφάλειας και σταθερότητας».

Εν τέλει, η ρωσο-ουκρανική κρίση μήπως αποτελεί την αφετηρία για το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την οικοδόμηση μιας ισχυρής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), η οποία θα σηματοδοτήσει και τα επόμενα βήματα της Ένωσης για τη δημιουργία μιας Ενωσιακής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής; Σαφώς με όρους διακυβερνητισμού αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια «ουτοπία», όμως ας αναλογιστούμε την ιστορική εξελικτική διαδρομή της Ένωσης από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας της ως Ε.Κ. έως σήμερα, μπορούμε να αντιληφθούμε πως τίποτα δεν είναι ανέφικτο.

Στην παγκόσμια κοινότητα υπάρχει η αναγκαιότητα για την ισχυροποίηση της ΕΕ ως ένας παγκόσμιος δρών ισχύος- ήπιας και ισχυρής, καθώς οι παγκόσμιες προκλήσεις και οι αναταράξεις συνεχώς αυξάνονται.

Η Ένωση αποτελεί μια suigeneris υπερεθνική οντότητα που μπορεί να συμβάλλει στη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης καθώς διαπνέεται και λειτουργεί με τις οικουμενικές αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και στο πλαίσιο της διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης η Ένωση μπορεί και πρέπει να κάνει το επόμενο της βήμα για μια ισχυρή ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ.

Ελευθερία Φτακλάκη

Διδάκτωρ ευρωπαϊκών σπουδών/ μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής ΚΙΝΑΛ

