LIFE Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ συνέγραψε οδηγό διατροφής φιλικής προς το κλίμα

Το «Cool Food: Erasing Your Carbon Footprint One Bite at a Time» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ηθοποιού με τον συγγραφέα Τόμας Κότσιτζεν.