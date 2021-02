Ο Στίβεν Κινγκ έκανε δωρεά σε μαθητές δημοτικού για να εκδώσουν τα δικά τους βιβλία

Ο Στίβεν Κινγκ, ο διασημότερος Αμερικανός συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου έκανε δωρεά 6.500 δολαρίων σε δημοτικό σχολείο στην πολιτεία του Μέιν -τόπο καταγωγής του- προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκδώσουν τα δικά τους βιβλία.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μελέτης Συγγραφέων του Farwell Elementary School έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδώσουν τα δύο βιβλία που έγραψαν.

Η ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα -ορισμένοι μαθητές της οποίας βρίσκονται ήδη στο γυμνάσιο- εργάστηκαν τέσσερα χρόνια πάνω στα βιβλία, την ανάπτυξη των χαρακτήρων, την πλοκή και την ιστορία και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα χειρόγραφο 290 σελίδων, που εν μέρει αφορά και την πανδημία.

Οι μαθητές διάβασαν το βιβλίο «Fletcher McKenzie and the Passage to Whole», μια ιστορία για ένα αγόρι από το Μέιν (τον Φλέτσερ ΜακΚένζι, γνωστό ως Αμερικανό Χάρι Πότερ) του συγγραφέα Γκάρι Σάβατζ και στη συνέχεια το αναδιατύπωσαν για να αντανακλά τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η διευθύντρια του σχολείου, Αμάντα Γουίσλοου δήλωσε ότι είναι περήφανη για το επίτευγμα των μαθητών και ευχαρίστησε τον Γκάρι Σάβατζ, ο οποίος συμβούλευε τα παιδιά καθώς και τη βιβλιοθηκονόμο, Κάθι Μάρτιν.

Τοπικές οργανώσεις έκαναν επίσης δωρεές για την ενίσχυση του προγράμματος Μελέτης Συγγραφέων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.com