Ο Τομ Τζόουνς για πρώτη φορά στην Αθήνα

Θα εμφανιστεί το Σάββατο 21 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σε ένα πρόγραμμα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του - It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, Sex Bomb, She’s a Lady, Green, Green, Grass of Home και If I Only Knew.