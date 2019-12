Ο Τζο Πέσι επιστρέφει μετά τον «Ιρλανδό» στη μουσική με το άλμπουμ «Still Singing»

Ο 76χρονος Τζο Πέσι έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ το 1968 (Little Joe Sure Can Sing!). Πέρασαν τριάντα χρόνια μέχρι το δεύτερο (Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You, 1998), καθώς σταδιακά αφοσιώθηκε στο σινεμά και ακόμη είκοσι μέχρι το τρίτο, στο οποίο ο Πέσι έχει και γκεστ, τον θρύλο της τζαζ Αρτούρο Σαντοβάλ και -σε δύο τραγούδια- τον Άνταμ Λιβάιν.

Μαζί με τον Λιβάιν άλλωστε, ερμηνεύουν και το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ, την ωραία μπόσα νόβα «Baby Girl».

Παρά το γεγονός ότι άρχισε μαθήματα τραγουδιού, χορού και υποκριτικής σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, ο Τζο Πέσι δυσκολεύτηκε στο Χόλιγουντ. Κάποια στιγμή δήλωσε ότι κουράστηκε να κυνηγάει τις οντισιόν στην Καλιφόρνια και ότι ήθελε να τελειώνει. Οπότε άνοιξε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Ήταν 1979 και ο Πέσι 36 χρονών όταν δύο άντρες μπήκαν στο εστιατόριο του, όχι για να γευματίσουν, αλλά για να του προσφέρουν δουλειά. Τα ονόματα τους ήταν Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μάρτιν Σκορσέζε. Κάπως έτσι άλλαξαν -ή μάλλον άρχισαν- όλα.