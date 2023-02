Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέφει στην τηλεόραση για να σκηνοθετήσει κατασκοπική σειρά

Gotham via Getty Images

Gotham via Getty Images

Το «The Bureau» βασίζεται σε μαρτυρίες πρώην κατασκόπων, είναι εμπνευσμένο από γεγονότα που εκτυλίσσονται στο σύγχρονο, περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, και αφηγείται τη ζωή και τις αποστολές των πρακτόρων της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικής Ασφάλειας της Γαλλίας και ειδικότερα του Bureau of Legends που αναλαμβάνει την εκπαίδευση και το χειρισμό όσων λειτουργούν υπό κάλυψη, αναλαμβάνοντας αποστολές σε περιοχές γαλλικών συμφερόντων, κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και ζώντας με ψεύτικες ταυτότητες επί σειρά ετών.

«Το The Department, που βασίζεται στην καθηλωτική, εξαιρετική σειρά The Bureau, θα ακολουθήσει τη μεγάλη παράδοση του Homeland, μίας από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Showtime», δήλωσε ο Chris McCarthy, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Showtime και της Paramount Media. «Όπως το Homeland ανέβασε την παγκόσμια κατασκοπεία σε νέα ύψη, έτσι και το The Department θα μεταφέρει τους θεατές ακόμη πιο βαθιά σε έναν κόσμο ίντριγκας και ραδιουργίας με περίπλοκους χαρακτήρες που παλεύουν τους δικούς τους δαίμονες ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν απειλές για το έθνος και τον κόσμο».