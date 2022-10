Οι 10 πιο ακριβές τηλεοπτικές σειρές που έγιναν ποτέ

Facebook

Ζούμε στη «Χρυσή Εποχή της Τηλεόρασης». Οι σειρές διάρκειας 20 λεπτών και οι παραγωγές μικρής κλίμακας, χωρίς εξωτερικά γυρίσματα, έχουν (μετ)εξελιχθεί σε παραγωγές υψηλής ποιότητας με προϋπολογισμούς ίδιους ή και μεγαλύτερους με του κινηματογράφου.

H εποχή της «υψηλής τηλεοπτικής ποιότητας» ή αλλιώς «Prestige TV» όπως είναι γνωστή στον χώρο του θεάματος, καθιερώνει την τηλεόραση ως πραγματικό αντίπαλο του σινεμά.

Αυτή η εποχή της τηλεόρασης, που χαρακτηρίζεται από τις ακριβές παραγωγές, τους αξιόλογους σκηνοθέτες και ηθοποιούς, καθώς και τα spin-offs γνωστών franchise, σηματοδοτεί μια εποχή κατά την οποία η ποιοτική τηλεόραση δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις αντίστοιχες κινηματογραφικές παραγωγές.

«Halo» (2022 -) 10 εκατ. δολάρια το επεισόδιο

Βασισμένο στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι της Microsoft, το «Halo» έγινε τηλεοπτική σειρά, από την Paramount+.

Ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και επιτυχημένα franchise βιντεοπαιχνιδιών, η τηλεοπτική σειρά «Halo» θα μπορούσε εύκολα να βασιστεί στους φανς του παιχνιδιού.

Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών συμφωνούν ότι λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων (10,124 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο, τα οπτικά εφέ CGI θα μπορούσε να ήταν καλύτερα. Η παραγωγή της πρώτης σεζόν επηρεάστηκε από την πανδημία, μεγάλα ονόματα ενεπλάκησαν, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, οι φαν περιμένουν με ανυπομονησία η δεύτερη σεζόν να είναι καλύτερη από ποτέ.

«The Crown» (2016 -) 13 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Τα δράματα εποχής είναι στο σύνολο τους ακριβές παραγωγές.

Από τη δημιουργία ακριβών σκηνικών μέχρι κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, καθώς και τα καστ των ηθοποιών πρέπει να μοιάζουν με τους ήρωες που υποδύονται -πρόσωπα της πραγματικής ζωής- το «The Crown» του Netflix δεν δείχνει την παραμιρκή φειδώ στις δαπάνες που απαιτούνται όταν πρόκειται στη μεταφορά της ιστορίας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στις τηλεοπτικές οθόνες.

Με 13 εκατομμύρια δολάρια (13, 161 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο, ο προϋπολογισμός του «The Crown» δικαιολογείται εάν λάβει κανείς υπόψη προσοχή που δίνει έως την παραμικρή λεπτομέρεια. Έχοντας κερδίσει αμέτρητα βραβεία για τα κοστούμια και όχι μόνο και με το καστ να επαινείται για την ακρίβεια με την οποία ενσαρκώνει τους πραγματικούς χαρακτήρες, εύκολο καταλαβαίνει κανείς πώς μια σειρά για τη βασιλεία απαιτεί έναν εξίσου υψηλό προϋπολογισμό.

«Game of Thrones» (2011-2019) 15 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά των επικών μυθιστορημάτων fantasy του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, μία ιστορία που στον πυρήνα της έχει τον αγώνα για την εξουσία μεταξύ των ανταγωνιστικών οίκων, μία σειρά που άφησε εποχή, εκτός των άλλων και για τις εντυπωσιακές τοποθεσίες στις οποίες έγιναν τα γυρίσματα σε όλο τον κόσμο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για την πρώτη σεζόν του «Game of Thrones» ήταν περί τα 5-6 εκατομμύρια δολάρια (5.057-6,069 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο. Μέχρι την τελευταία σεζόν, το κόστος ανέβηκε στα 15 εκατομμύρια δολάρια (15,186 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο, καθώς η σειρά του HBO ταξίδεψε -καστ και συνεργείο- μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Κροατίας, Ισλανδίας, Ισπανίας, Μάλτας και Μαρόκου.

«See» (2019 -) 15 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου η ανθρωπότητα έχει χάσει την αίσθηση της όρασης, η σειρά της Apple TV+ «See» περιγράφει τον αντίκτυπο που έχει η γέννηση δύο παιδιών τα οποία μπορούν να δουν σε έναν κόσμο όπου αυτό το «δώρο» θεωρείται αίρεση.

Αν και ο προϋπολογισμός των 15 εκατομμυρίων δολαρίων (15,186 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο μπορεί να αποδοθεί στα μεγάλα ονόματα, όπως ο Τζέισον Μομόα και ο σκηνοθέτης - παραγωγός Φράνσις Λόρενς, ο προϋπολογισμός της σειράς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τοποθεσία των γυρισμάτων στο Βανκούβερ.

Για να μπορέσει η παραγωγή να μεταφέρει τον θεατή στο δυστοπικό μέλλον, προχώρησε στην αποστράγγιση πραγματικής λίμνης στο Βανκούβερ, έχτισε ένα χωριό και στη συνέχεια, μετά το τέλος των γυρισμάτων, ξαναγέμισε τη λίμνη.

«The Mandalorian» (2019 -) 15 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Από τις πρώτες σειρές του Disney+, το «The Mandalorian» αποτέλεσε την αφετηρία στο νέο κεφάλαιο του franchise του «Star Wars» (Ο Πόλεμος των Άστρων) με την πρώτη του τηλεοπτική live action σειρά.

Πρόκειται για την μετά «The Return of the Jedi» εποχή και καταγράφει τις περιπέτειες ενός κυνηγού επικηρυγμένων (Πέδρο Πασκάλ) που έχει σώσει ένα βρέφος από το είδος του Γιόντα, με τον Γιόντα να βρίσκεται σε ταξίδι για την επανένωση με τους δικούς του.

Ο προϋπολογισμός των 15 εκατομμυρίων δολαρίων (15,186 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εφευρετικές τεχνικές γυρισμάτων που χρησιμοποιούνται σε όλη την παραγωγή. Ενώ το green screen χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την υπέρθεση ηθοποιών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, το «The Mandalorian» χρησιμοποίησε το StageCraft - έναν τρόπο μεταφοράς του ηθοποιού στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω μεγάλων οθονών βίντεο LED που μπορούν να αποδοθούν σε πραγματικό χρόνο.

«The Pacific» (2010) - 20 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Αφηγείοται τα ιστορικά γεγονότα του Β ’Παγκοσμίου Πολέμου και τη μάχη Ιαπώνων και Αμερικανών στρατιωτών στο νησί Πελελίου.

Το «The Pacific» ήταν η πιο ακριβή μίνι σειρά εκείνης της εποχής.

Με 20 εκατομμύρια δολάρια (20,245 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο, η μίνι σειρά του HBO απέσπασε κριτική για την ιστορική της ακρίβεια και την απεικόνιση των επικών σκηνών μάχης του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Με μεγάλα ονόματα όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τομ Χανκς στην παραγωγή και ο εμβληματικός συνθέτης ταινιών Χανς Ζίμερ στη μουσική, το «The Pacific» θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική ταινία, παρά τηλεοπτική σειρά.

«House of the Dragon» (2022 -) 20 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Το πρίκουελ του «Game of Thrones» κατέρριψε τα ρεκόρ τηλεθέασης για το HBO με σχεδόν 10 εκατομμύρια να παρακολουθούν το πρώτο επεισόδιο του «House of the Dragon».

Με βάση την επιτυχία του προκατόχου της, η σειρά εκτυλίσσεται δύο αιώνες πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και επικεντρώνεται γύρω από το «House of Targaryen» και τον εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην πτώση της οικογένειας και στην εξαφάνιση των δράκων από το Westeros.

Με πολλούς περισσότερους δράκους CGI καθώς και την αναμενόμενη επιτυχία που προκύπτει από το πρίκουελ του «Game of Thrones», ο προϋπολογισμός των 20 εκατομμυρίων δολαρίων(20.245 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο έδωσε στη σειρά την ευκαιρία να συνεχιστεί η ιστορία του Westeros, τρία χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του «Game of Thrones».

«WandaVision» (2021) 25 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Η Marvel Cinematic Universe έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο δημοφιλή franchise ταινιών του 21ου αιώνα.

Με προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων δολαρίων (405 εκατ. ευρώ) για το «Avengers: Endgame», το εγχείρημα της Marvel στην τηλεόραση μετά την επική ολοκλήρωση του «Infinity Saga» ήρθε με εξίσου ακριβούς προϋπολογισμούς προκειμένου να συνεχιστεί η επέκταση του MCU.

Μετά την κυκλοφορία του Disney+ το 2019, η Marvel ξόδεψε 25 εκατομμύρια δολάρια (25,306 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο σε κάθε έναν από τους νέους τηλεοπτικούς τίτλους της MCU - «WandaVision», «The Falcon and the Winter Soldier», «Loki» και «Hawkeye». Συνεχίζοντας μια σταθερή πορεία με παραγωγές καθ′ όλη τη διάρκεια του έτους, πιο πρόσφατα με την κυκλοφορία του «She-Hulk: Attorney at Law», είναι σαφές ότι η Marvel κυριαρχεί τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη.

«Stranger Things» (2016 -) 30 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Ως μια από τις πιο επιτυχημένες μακροχρόνιες σειρές στο Netflix, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν προβολής της, το «Stranger Things» εξελίχθηκε από την ιστορία μιας μικρής πόλης για ένα αγόρι που αγνοείται με αναφορές στην δεκαετία του ’80 σε μια πολύ πιο σκοτεινή και γεμάτη δράση σειρά τρόμου επιστημονικής φαντασίας, με μυστικές κυβερνητικές εγκαταστάσεις, ρωσικές συνωμοσίες και στρατιωτική εμπλοκή.

Με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων δολαρίων (30,380 εκατ. ευρώ) ανά επεισόδιο και το μεγαλύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν να διαδραματίζεται έξω από τη μικρή πόλη του Χόκινς, ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός έδωσε την δυνατότητα για περισσότερη δράση, περισσότερες συγκινήσεις και επεισόδια 90 λεπτών που ήταν πραγματικά σαν κινηματογραφική ταινία.

«The Lord of the Rings: Rings of Power» (2022 -) 58 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Εξερευνώντας τον κόσμο της Μέσης Γης χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του «The Hobbit», το καστ του «Rings of Power» μεταφέρει το κοινό μέσα από το οχυρό των Ξωτικών του Ερέγκιον στο υπόγειο Βασίλειο των Νάνων του Κάζαντ-νταμ.

Με πλούσια σκηνικά, κοστούμια και μια μεγάλη ιστορία, είναι κατανοητό ότι το εγχείρημα του αγαπημένου franchise φαντασίας στη μικρή οθόνη, θα καλυπτόταν με έναν εξίσου υψηλό προϋπολογισμό.