Ο Σον Πεν σε σατιρική πολεμική σειρά: Υποδύεται μία φανταστική εκδοχή του εαυτού του

via Associated Press

Η σειρά είναι σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Αυστραλού ηθοποιού, Κικ Γκάρι, που συμμετείχε στην ταινία «Στα όρια του αύριο» (Edge of Tomorrow - 2014) ο οποίος και θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Σον Πεν.

Ενώ ο Σον Πεν είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Τζον και Μάικλ Σβάρτς της Deeper Water Films και τις ταινίες «Danger Close: The Battle of Long Tan» το 2019 και «Gold» το 2022 καθώς και τον Μπρένταν Ντόναχιου.

Στο καστ του «C*A*U*G*H*T» συμπληρώνουν επίσης ο Μάθιου Φοξ («Lost», «Last Light») αλλά και πολλοί Αυστραλοί ηθοποιοί όπως οι Μπέλα Χίθκοουτ («Pieces of Her»), Έρικ Τόμσον («Black Snow»), Μπεν ’Ο Τουλ («Detroit») Λίνκλον Γιούνες («Last King of the Cross»), Φάισαλ Μπάζι («Stateless») και ο βετεράνος Μπράιαν Μπράουν.