Οι (αγαπημένοι) Calexico επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις συναυλίες

Το Ιούνιο του 2019 οι Calexico και οι Iron & Wine του Sam Beam, έβγαλαν το «Years To Burn», το πρώτο τους κοινό άλμπουμ μετά τη συνεργασία του στο EP In the Reins. Και βρέθηκαν υποψήφιοι για δύο βραβεία Grammy –μία υποψηφιότητα για το Best Americana Album για το Years To Burn και μία για την Best American Roots Performance για το Father Mountain.