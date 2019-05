Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, η Δύση δεν έμεινε αμέτοχη. Νομοθέτες της ΕΕ και των ΗΠΑ υπογράμμισαν με πολλαπλές αναφορές ότι οι φυλακισμένες ακτιβίστριες «υποβάλλονται σε ψυχολογική και σωματική κακοποίηση η οποία περιλαμβάνει βίαια χτυπήματα και ηλεκτροπληξία», καταδικάζοντας και πιέζοντας το βασίλειο σε όλους τους τόνους για την άμεση αποφυλάκισή τους. Μία πίεση που ενισχύθηκε όταν στις 8 Μαρτίου, τριάντα έξι έθνη «στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέκριναν το Ριάντ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μία ειδικότερη αναφορά στις έγκλειστες γυναίκες».Η αρχή, λοιπόν, έγινε με την προσωρινή αποφυλάκιση τριών κρατουμένων στα τέλη Μαρτίου ενώ μόλις δύο μέρες πριν, στις 3 Μαΐου, αποφυλακίστηκαν επιπλέον τέσσερις γυναίκες με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν την απελευθέρωση και των υπόλοιπων ακτιβιστριών, μέσω διαδικτυακών εκστρατειών, επιστολών και δηλώσεων υποστήριξης.

Συμπερασματικά, η Σαουδική Αραβία αποκαλείται «το βασίλειο των καταπιεσμένων γυναικών». Παρόλα αυτά, τα αργά βήματα που έχουν γίνει για να αποκτήσουν μία πιο απτή παρουσία σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής συνιστούν κάτι το ενθαρρυντικό αλλά υπάρχει χώρος και απαιτείται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις, μακριά από την πεπατημένη αιώνων. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι αναντίρρητα ο ακτιβισμός όπου πλήθος μαχόμενων γυναικών φιλοδοξούν να δώσουν ένα τέλος στην επιτροπεία, τον έλεγχο, τη βία και να εδραιώσουν τη γυναικεία θέση σε μία κοινωνία, άκρως θρησκευτική που έχει σταθεί τροχοπέδη στην ατομική τους εξέλιξη.

Human Rights Watch, Saudi Arabia: 10 Reasons Why Women Flee, (January, 2019). Διαθέσιμο: https://www.hrw.org/news/2019/01/30/saudi-arabia-10-reasons-why-women-flee. [Ημερομηνία πρόσβασης: 29/04/2019].

BBC News, Saudi Arabia puts women’s rights activists on trial, (March, 2019). Διαθέσιμο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47553416. [Ημερομηνία πρόσβασης: 01/05/2019].

TRT World, EU and US lawmakers target Saudi Arabia over jailed female activists, (February, 2019). Διαθέσιμο: https://www.trtworld.com/middle-east/eu-and-us-lawmakers-target-saudi-arabia-over-jailed-female-activists-24177 [Ημερομηνία πρόσβασης: 30/04/2019].