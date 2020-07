Οι «παππούδες» των δεινοσαύρων ήταν «νάνοι»

Art by Frank Ippolito/© American Museum of Natural History

Art by Frank Ippolito/© American Museum of Natural History .

Όταν σκέφτεται κανείς για δεινοσαύρους, έρχονται στο μυαλό του γιγαντιαία προϊστορικά τέρατα...αλλά ίσως τελικά οι πρόγονοί τους να μην ήταν τόσο εντυπωσιακοί, με βάση νέα έρευνα.

Απολίθωμα ενός είδους από την Μαδαγασκάρη που έζησε πριν από 237 εκατομμύρια χρόνια υποδεικνύει πως προήλθαν από πολύ μικρούς προγόνους: Ο Kongonaphon kely (μικρός φονιάς εντόμων) εκτιμάται πως είχε ύψος μόλις 10 εκατοστά, και η ανάλυση του απολιθώματος και των «συγγενών» του, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences ίσως ρίξει φως στην προέλευση της δυνατότητας πτήσης στους πτερόσαυρους, την παρουσία χνουδιού στο δέρμα πτεροσαύρων και δεινοσαύρων και άλλα ερωτήματα για τα προϊστορικά τέρατα.

«Υπάρχει μια γενική αντίληψη πως οι δεινόσαυροι ήταν γίγαντες» είπε ο Κρίστιαν Κάμερερ, ερευνητής στο North Carolina Museum of Natural Sciences. «Ωστόσο αυτό το νέο ζώο είνια πολύ κοντά στην απόκλιση των δεινοσαύρων και των πτεροσαύρων, και είναι σοκαριστικά μικρό».

Οι δεινόσαυροι και οι πτερόσαυροι υπάγονται στην ίδια «οικογένεια», ωστόσο η προέλευσή τους δεν είναι γνωστή, καθώς λίγα είναι τα δείγματα που έχουν βρεθεί από τις «ρίζες» τους. Τα απολιθώματα του Kongonaphon ανακαλύφθηκαν το 1998 στη Μαδαγασκάρη από επιστήμονες του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με επιστήμονες και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Ανταναρίβο και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια- Σάντα Μπάρμπαρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανακάλυψη αυτού του μικρόσωμου συγγενούς δίνει έμφαση στη σημασία του «αρχείου» απολιθωμάτων της Μαδαγασκάρης, όσον αφορά στη αύξηση των γνώσεων για την ιστορία των σπονδυλωτών σε «σκοτεινές» περιόδους.

Ο Kongonaphon δεν είναι το πρώτο γνωστό μικρό ζώο κοντά στη «ρίζα» του «οικογενειακού δέντρου», ωστόσο τέτοια δείγματα θεωρούνταν εξαιρέσεις ως τώρα. Γενικότερα η επικρατούσα επιστημονική άποψη ήταν πως το μέγεθος ήταν παρόμοιο μεταξύ των πρώτων αρχοσαύρων και τοων πρώιμων «ornithodirans», πριν αυξηθεί κατά πολύ, στους δεινοσαύρους.

«Πρόσφατες ανακαλύψεις όπως ο Kongonaphon μας παρέχουν πολύ καλύτερη κατανόηση της πρώιμης εξέλιξης των ornithodirans. Αναλύοντας τις αλλαγές στο μέγεθος του σώματος κατά την εξέλιξη των αρχοσαύρων, βρήκαμε στοιχεία πως μειώθηκε απότομα νωρίς στην ιστορία της οικογένειας των δεινοσαύρων-πτεροσαύρων» είπε ο Κάμερερ.

Η συρρίκνωση αυτή υποδεικνύει πως οι δεινόσαυροι και οι πτερόσαυροι προήλθαν από πολύ μικρούς προγόνους, παρέχοντας πολύ σημαντικά στοιχεία: Για παράδειγμα, τα δόντια του Kongonaphon δείχνουν πως έτρωγε έντομα- και η διατροφή αυτή, που συνδέεται με το μικρό μέγεθος, μπορεί να βοήθησε τα πρώιμα ornithodirans να επιβιώσουν, διαφοροποιούμενα από τους κυρίως σαρκοφάγους σύγχρονους συγγενείς τους. Η έρευνα επίσης δείχνει πως το χνούδι στο δέρμα, που κυμαίνεται από μικρά σημεία μέχρι φτερά, μπορεί να προέκυψε για ανάγκες ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος, εν μέσω μιας περιόδου (μέσα- τέλη Τριασικής) που χαρακτηριζόταν από ακρότητες στο κλίμα.